Es ist bislang eine völlig verkorkste Saison für den TC Sport-Hotel-Kurz in der Landesliga A der Herren. Nach fünf Runden stehen ebensoviele Niederlagen zu Buche, was den letzten Tabellenplatz mit nur einem Punkt bedeutet. Dennoch hatte man bis zum vergangenen Wochenende realistische Chancen die Liga zu halten. Denn mit Neusiedl und Neustift warteten im Saisonfinish zwei Teams, deren Bilanz ebenso dürftig ausfiel.

Chancen sind auf Minimum gesunken

Wenn es nicht läuft, dann läuft es eben nicht. Vor dem so wichtigen Duell um den Ligaherhalt mit Neusiedl fiel Viktor Kitzwögerer aus, das Team kämpfte dennoch beherzt. Krisztian Krocsko, Tobias Pürrer und Jozsef Krocsko konnten ihre Einzelpunkte verbuchen. Während Philipp Kautz und Werner Kranawetter klar unterlagen, kämpfte Thomas Weber über drei Sätze lang um den so wichtigen vierten Punkt. Weber musste sich letztendlich mit 5:7 in der Entscheidung geschlagen geben. Da jedes Team einen raschen Doppelpunkt verbuchen konnte, musste das Zweier-Doppel, welches ins Match-Tiebreak ging, dieses Duell entscheiden. Kautz und Krisztian Krocsko unterlagen mit 8:10 und so war auch der wichtige Sieg weg.

Nun braucht es in der letzten Runde einen 7:2-Erfolg über Neustift, um beide Konkurrenten zu überholen und in der Liga zu bleiben. „Nicht unmöglich, aber verdammt schwer“, weiß Philipp Kautz. „Wir brauchen ein 5:1 nach den Einzeln.“