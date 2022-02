Die Favoritin setzte sich im „Heimspiel“ durch

Dass die Trausdorferin Lea Haider-Maurer zu Österreichs besten Spielerinnen ihrer Altersklasse zählt, ist schon länger bekannt. Die 11-Jährige untermauert diesen Status auch regelmäßig. Wie zuletzt beim ÖTV Jugend Circuit im Sport-Hotel-Kurz in Oberpullendorf, wo das BTV-Talent einmal mehr den Titel einheimste. Die topgesetzte Haider-Maurer dominierte im Mittelburgenland ihre Gegnerinnen fast nach Belieben und blieb in allen ihren fünf Spielen ohne Satzverlust. Auch die Nummer zwei des Turniers, die Vorarlbergerin Amelie Moser, hatte dem druckvollen Spiel des BTV-Schützlings beim 6:3 und 6:2 im Endspiel nur phasenweise etwas entgegenzusetzen.

Giulietta Weise vom TC Sankt Margarethen schaffte es mit zwei Siegen ins Viertelfinale, wo sie Isabella Bereuter (VTV) unterlag. Isabella Hauenschild (ASKÖ TC Eisenstadt), von einer Zerrung gehandicapt in das Turnier gestartet, musste zum Einzelauftakt aufgeben. Im Doppel ging es mit Partnerin Amelie Moser dennoch bis auf Rang drei.

Bei den Burschen spielte sich der Sieggrabener Julian Reisner mit zwei klaren Siegen bis in die Runde der letzten Acht, in der der an Nummer drei gesetzte Luca Lingfeld (NÖTV) eine Nummer zu groß war. Der Illmitzer Michael Haider ergatterte als Lucky Loser einen Platz im Hauptfeld, musste sich dann allerdings in Runde eins verabschieden.