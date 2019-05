Das Prestige-Derby zwischen dem TC Unterpetersdorf und dem UTC Neckenmarkt in der neu geschaffenen Kreisliga stieg schon zum Saisonauftakt. Schlecht für die Gastgeber, denn mit Josef und Philipp Berger fehlten zwei Stammspieler, weil sie in Amerika weilten. Diesen Vorteil nutzten die Neckenmarkter, die übrigens die ersten sechs Akteure ihrer Rangliste aufbieten konnten, in den Einzeln aus und erarbeiteten sich eine 4:2-Führung. „Wir konnten dann in den Doppeln nur noch schauen, den einen Punkt mitzunehmen“, sah Unterpetersdorf-Obmann Werner Stiller die Vorentscheidung schon nach den Einzeln herbeigeführt.

Michael Neubauer und Dominik Krausler holten dann auch den Punkt zum 3:6, der einen Zähler für die Tabelle brachte. Vielleicht noch ein wichtiger im Kampf um den Klassenerhalt. „Wir brauchen zumindest zwei Siege, um die Klasse zu halten. Das sollte uns gelingen“, so Stiller, der ab Runde drei auch wieder auf die Bergers setzen kann.

Einen Auftakt nach Maß feierte Aufsteiger Stoob in der Landesliga B Süd. Nach dem 6:3-Erfolg in Bad Tatzmannsdorf liegt man derzeit sogar auf Rang zwei der Tabelle.