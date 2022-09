Julian war bei Jugend-Landesmeisterschaften nicht zu stoppen

Werbung

Schon in Runde eins des U12-Einzelbewerbs wartete mit U11-Vizelandesmeister Theo Kojnek eine knifflige Aufgabe, welche Reisner mit 6:1, 6:1 souverän löste. In der Folge schafften es auch Matthias Posch (Eisenstadt), Frederik Szüsz (Neusiedl/See) und Nick Schmitzer (Traiskirchen) nicht, den ÖTV-Schützling in Gefahr zu bringen. Die Bilanz von 48:9 Spielen in den vier Begegnungen spiegelt die Dominanz des Mittelburgenländers wieder. Auch im Doppel gab es einen Titel zu bejubeln. Gemeinsam mit Theo Kojnek ließ Reisner lediglich im zweiten Satz des Endspiels gegen Nick Schmitzer und Markus Doktor so etwas wie Spannung aufkommen - Endstand: 6:2, 6:4.

Die weiteren Titel holten sich Lea Haider-Maurer (Mädchen U12), Constantin Neubauer (Burschen U14) und Niklas Maislinger (Burschen U16).