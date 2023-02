Manuela Prandler holte sich zwei Medaillen ab

Werbung

Manuela Prandler bewies im Einzelbewerb der Damen 55 Nervenstärke. Der Nummer drei der Setzliste misslangen nämlich im Viertel- und Semifinale jeweils die Auftaktsätze und dennoch stand am Ende zweimal der Sieg nach Match-Tiebreak. Das Finalspiel gegen Margit Dechel (NÖTV) lief hingegen komplett konträr ab. Prandler startete fulminant, holte Satz eins mit 6:0, musste sich letztendlich aber erstmals im Turnierverlauf in der Entscheidung mit 5:10 geschlagen geben. Im Doppel ließ sich die Mittelburgenländerin den Titel allerdings nicht streitig machen. An der Seite von Waltraud Gössler (STTV) war der Sieg im Doppel der Damen 35 nie gefährdet.

Für weiteres Edelmetall sorgte Leopold Bammer (TC Oberpullendorf), der Bronze im Einzel der Herren 65 mit einem ITN (Anm.: International Tennis Number) ab 7,0 holte.

Das Burgenland durfte sich auch über zwei nationale Meister freuen. Jürgen Jelleschitz (TC St. Margarethen/Herren 45) und Clemens Weinhandl (UTC Sportstadt Oberwart/Herren 50) gewannen souverän.