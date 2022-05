MK-Turnierserie wurde in Oberpullendorf erfolgreich eröffnet

Werbung

Die Plätze des TC Sport-Hotel-Kurz in Oberpullendorf waren am vergangenen Freitag und Samstag völlig ausgebucht. Denn immerhin kämpften 43 Teilnehmer und Teilnehmerinnen in fünf ITN-Klassen beim MK-Kamin-Cup um die ersten Punkte für das Masters, welches nach drei Qualifikationsturnieren im September über die Bühne gehen soll.

„Das Turnier war von sehr ausgeglichenen und spannenden Spielen geprägt“, erzählte Turnierleiterin Nina Steininger im Rahmen der Player Party, die am Samstagabend, direkt nach der Siegerehrung über die Bühne ging. Die Sieger beim ersten Cup hießen übrigens Balint Bako (Gruppe ITN bis 5), Dietmar Heger (ITN 6-7), Reka Kaszoni (ITN 7-8), Csenge Kun (ITN 8-9), Soma Gerencser (ITN 9-10 Herren) und Lisa Schwaiger (ITN 9-10 Damen).

Großes Lob gab es seitens der Spieler für die Organisation sowie das Rahmenprogramm inklusive Players Breakfast. Auch die schwierige Wettersituation mit Wechsel zwischen den Outdoor- und den Hallencourts wurde souverän gemeistert. All das schürt natürlich die Hoffnung der Veranstalterteams beim zweiten Turnier am 8./9. Juli noch mehr SpielerInnen anlocken zu können.