Oberpullendorfer Mädels eroberten zwei Landesmeisterschafts-Titel

Werbung

BTV Kids-Referent Reinhold Koppi und das Organisationsteam des UTC Neusiedl am See baten am vergangenen Wochenende die Jüngsten zu den Landestitelkämpfen auf die schmucke Anlage im Nordburgenland. Mit dabei waren auch zwei Mittelburgenländerinnen, welche sich am Ende für ihren Einsatz auch mit dem Titel belohnten.

Katja Schindler (r., TC Sport-Hotel-Kurz) gewann bei den Landesmeisterschaften in Neusiedl den Bewerb der U11-Mädchen vor Valentina Braun (l., UTC Neusiedl). Foto: BTV

Lisa Janitsch vom TC Sport-Hotel-Kurz traf im U9-Bewerb der Mädchen auf zwei Gegnerinnen vom ASKÖ TC Mattersburg. Der Auftakt gegen Elisa Langecker gelang mit einem klaren 4:1. Eine kleine Schwächephase kostete den zweiten Durchgang im Tiebreak, ehe Janitsch im Match-Tiebreak nichts mehr anbrennen ließ und 10 von 11 Punkten holte.

Nachdem sich Langecker klar gegen ihre Teamkollegin Jasmin Gerdenitsch durchsetzte, schien der Weg zum Titel für die Dörflerin frei. Gerdenitsch steigerte sich allerdings in ihrem zweiten Spiel, verlangte Janitsch alles ab, doch die Spielerin des BTV-Bezirkskaders Oberpullendorf konnte sich mit 4:2, 4:3 durchsetzen, womit der erste Landestitel feststand.

Katja Schindler flog problemlos zum Titel

Das Gefühl des Sieges bei Landestitelkämpfen ist Katja Schindler schon bekannt. Die mehrmalige Titelträgerin dominierte den U11-Bewerb der Mädchen. Die Neusiedlerinnen Valentina Braun und Antonella Pejic konnten gegen die Mittelburgenländerin zusammen nur einen Spielgewinn verbuchen. Im direkten Duell um den Platz hinter Schindler setzte sich Braun gegen Pejic ebenfalls klar durch.