„Wir haben das Burgenland würdig vertreten“, war Jürgen Rathmanner trotz der 3:4-Niederlage im ersten Aufstiegsspiel der Gruppe B um den Aufstieg in der Herren 45 Bundesliga nur kurz enttäuscht. Die Erwartungshaltung vor der Begegnung gegen Niederösterreichs Landesmeister, Schwechat, war nämlich eher gering. „Wenn wir ein Spiel gewinnen, sind wir schon zufrieden“, meinte beispielsweise Thomas Moser vor Beginn der Begegnung.

Die Chance auf den Sieg war da

Da hatte er die Rechnung aber ohne seine Teamkollegen gemacht. Werner Flasch und Franz Halper setzten sich nämlich im Einzel durch, während sich Jürgen Rathmanner und Ronald Jalits geschlagen geben mussten. Somit kämpfte Michael Strobl in einem Drei-Satz-Krimi gegen Schwechats Nummer drei, Martin Forster, um einen sehr wichtigen Punkt. Am Ende hatte der Niederösterreicher mit 6:3, 3:6 und 6:3 das bessere Ende für sich. „Schade, ein Sieg wäre möglich gewesen. Er hat sein Spiel im dritten Satz aber erfolgreich umgestellt“, berichtete Strobl. Somit wurden die Doppelbegegnungen zur Mammutaufgabe. Thomas Moser und Roland Jalits holten ihren Punkt, doch an der Niederlage war nicht mehr zu rütteln.

In der kommenden Woche geht es zum Titelfavoriten nach Lenzing. „Da hängen die Trauben sehr hoch“, weiß Werner Flasch. Aber schließlich geht es dem burgenländischen Landesmeister um nichts anderes, als diese Spiele zu genießen. „Wir freuen uns, diese Spiele zu bestreiten. Die Bundesliga ist für uns kein Thema“, so Rathmanner.