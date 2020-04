„Entscheidend wird allerdings sein, wie die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus nach Ostern aussehen werden“, ist sich ÖTV-Vizepräsident, BTV-Präsident und Organisator Günter Kurz bewusst, dass die Zügel andere, sprich die Bundesregierung, in der Hand haben.

Daher möchte sich Kurz auch zu keiner Wasserstandsmeldungen hinreißen lassen: „Wir erledigen unsere To-do-Liste aktuell so, als ob die Staatsmeisterschaften wie geplant stattfinden würden.“ Der Turnierbetrieb im ÖTV ist aktuell übrigens bis 20. April ausgesetzt.

Mit seinen Präsidiumskollegen ist der burgenländische Verbandsboss in regelmäßigem Austausch. „Wir tagen derzeit jeden Montag per Videokonferenz, um wesentliche Punkte zu diskutieren. Wie sich die Pandemie entwickelt, kann aber keiner voraussagen.“

Die mittlerweile zwölften Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf stehen also unter keinem guten Stern? „Das kann man noch nicht sagen, vielleicht werden es die besten aller Zeiten“, will Kurz seinen Optimismus noch bewahren. Und für den Fall einer Verschiebung ist die erste Juli-Woche (1. bis 7.) als Ersatztermin geplant.