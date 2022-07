Tennis Staatsmeisterschaft in Oberpullendorf: Neumayer holt sich Titel

M it einem 2:6,6:4,6:2-Finalsieg über den um ein Jahr älteren Filip Misolic hat sich der 19-jährige Salzburger Lukas Neumayer am Sonntag in Oberpullendorf seinen ersten Tennis-Staatsmeistertitel geholt.