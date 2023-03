Stoober wechselten in den „Angriffsmodus“

Werbung

Vor knapp einer Woche gab der Burgenländische Tennisverband (BTV) die Auslosungen für die Mannschaftsmeisterschaft 2023 bekannt. In der höchsten Spielklasse des Landes, der Landesliga, wurde vom Gruppen- und Play-Off-Modus wieder auf das gewohnte „jeder gegen jeden“-System umgestellt. Sehr zur Freude von Stoobs Mannschaftsführer Christian Danzinger, der aber auch aus einem anderen Grund schon auf den Meisterschaftsauftakt brennt: „Ich denke, dass wir trotz des Abschieds unserer Nummer eins Josip Krstanovic heuer noch stärker sind als in der Vorsaison.“

Als Neuzugänge stehen nämlich der Ex-Sankt Margarethener Isa Mammatguleyyev und Marcel Waloch von Bundesliga-Aufsteiger Seebenstein zu Buche. Danzinger zu den Neuverpflichtungen: „Marcel war schon länger als Trainer bei uns tätig. Nun hat die Überzeugungsarbeit endlich Früchte getragen. Isa war ein Glückgriff, der aufgrund der Auflösung der Sankt Margarethener Landesliga-Truppe zustande kam.“

Mit den Neuzugängen scheinen die Abgänge von Krstanovic und Clemens Weinhandl (Anm.: spielte in der Vorsaison nur eine Partie) mehr als kompensiert. „Wir sind im Kader um einen Mann stärker geworden“, so Danzinger, der sich mit seiner Truppe anschickt, die Top-Drei zu knacken. „Das sollte heuer möglich sein. Die Favoriten sind wie immer Neudörfl und Bad Sauerbrunn, dahinter rechne ich mit einem Duell um Platz drei mit Güssing.“ Das Motto lautet daher: „Das Top-Duo ärgern und den Rest der Kontrahenten in Schach halten.“