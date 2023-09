UTC-Damen im Aufstiegskampf

„Der Aufstieg war für uns nie ein wirkliches Thema“, erklärt Mannschaftsführerin Bettina Fuchs. Die Chance, am Aufstiegsturnier in die Bundesliga der Damen45 teilzunehmen, wollte man sich aber kein zweites Mal nehmen lassen. „Im Vorjahr waren wir Landesmeisterinnen, verzichteten allerdings auf ein Antreten. Heuer wollten wir uns das einmal anschauen“, so Fuchs, die alle ihre Spielerinnen Relegationsluft schnuppern ließ. „Wir haben ein stark besetztes Team von acht bis zehn Spielerinnen. Jede soll in diesen drei Spielen auf zwei Einsätze kommen.“

Die ersten beiden Spiele gegen Spielberg (0:6) und Leobendorf (2:4) gingen dabei verloren, aber immerhin reichte es gegen die Niederösterreicherinnen zum ersten Punkt. Nun geht es in der dritten und letzten Runde am Samstag gegen Eugendorf. Die Deutschkreutzerinnen reisen schon am Freitag an, gehen top-vorbereitet in die Begegnung. „Wir erwarten ein Duell auf Augenhöhe, nehmen uns den Sieg als Ziel vor“, meint Fuchs. Sollte es nicht klappen, wäre es auch kein Beinbruch. „Dann greifen wir in der nächsten Saison in der Landesliga wieder an.“ Dort freilich mit zwei Teams, da die Damen45-Bewerbe im Burgenland mit zwei Singles und einem Doppel ausgetragen werden.