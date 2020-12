„Es gibt da ein Problem“, eröffnete Martin Gutschi seinen Anruf bei Philipp Patzelt am vorigen Dienstag. Ein Dienst beim Bundesheer verhinderte ein Antreten des Kärtntners für den TTC Oberpullendorf bei den Auswärtsspielen gegen Kufstein und Innsbruck 2. Weil für den langen Wochenend-Trip auch kein Ersatzspieler organisiert werden konnte, mussten Patzelt und Florian Schmidt die Auswärtsfahrt zu zweit antreten.

Damit startete man in beide Begegnungen mit einem 0:3-Rückstand. Gegen Tabellenführer Kufstein mit Ex-Team-Vizeweltmeister Andras Padpinka und dem Puerto Ricaner Scar Birriel Rivera wäre es wohl auch in Bestbesetzung schwierig geworden zu punkten. Es wurde ein 0:6. Tags darauf gegen Innsbruck bezwang Florian Schmidt zum Auftakt den Neuseeländer Maxwell Henderson, beide punkteten gegen Fabian Kindl, doch Patzelt unterlag Henderson und konnte daher kein entscheidendes Doppel erzwingen. Endstand: 3:6. Am Wochenende müssen die Oberpullendorfer gleich viermal an die Platte, weil auch die Nachtragsspiele auf dem Programm stehen – hoffentlich in Vollbesetzung.