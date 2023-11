Oberpullendorf 1 - Hornstein: Spitzenspiel steht vor der Tür

Nach einem klaren 8:2-Erfolg in Pinkafeld, der allerdings aufgrund zweier hauchdünner 3:2-Erfolge auch knapper ausfallen hätte können, sind die Mannen des TTC Oberpullendorf 1 in der 1. Landesliga weiterhin ungeschlagen. Da man jedoch ein Spiel weniger als der aktuelle Tabellenführer aus Hornstein ausgetragen hat, liegt man „nur“ auf Rang zwei. Das soll sich im Heimspiel am Samstag (18 Uhr) aber ändern. „Wir wollen natürlich gewinnen und hoffen auch auf zahlreiche Unterstützung am Samstag“, so Philipp Patzelt.

Das Zweierteam verpasste den ersten Saisonsieg beim 4:6 in Neusiedl am See knapp. Zwei Siege von Fabian Wolf und Marvin Taschner waren zu wenig, um Zählbares aus der Seestadt mitzunehmen.

Ebenfalls noch ungeschlagen in dieser Saison ist die Dreier in der 2. Landesliga. Der 8:2-Erfolg über Kleinhöflein zeigte die Teamstärke. Raimund Mihalkovits und Gernot Beck verbuchten drei Punkte, Lukas Leitner sorgte für zwei Zähler. Tabellarisch liegt man derzeit mit einem Punkt Rückstand auf Halbturn 2 in Lauerstellung. „Spätestens beim Aufeinandertreffen am 2. Dezember soll sich das aber ändern“, erklären die Oberpullendorfer. Für die Vierer setzte es gegen Oberwart 2 ein 3:7, das bei vier 2:3-Niederlagen aber knapper war, als es das Endresultat ausdrückt.