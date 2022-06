Draßmarkter Talent Fuchs schlug wieder zu

Werbung

Die Erwartungshaltung an Elina Fuchs vor den nationalen Titelkämpfen der U13 in Freistadt war aufgrund ihrer starken Saison mit Doppelsiegen (Anm.: mit Lena Dür) bei den Meisterschaften der U15 und U17 sowie ihrer Reihung als Nummer zwei in allen drei Bewerben gewaltig. Aber die junge Draßmarkterin, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten so formstark präsentierte, lieferte einmal mehr ab.

Beim Gold im Mixed-Doppel mit Tobias Tischberger behielt Oberpullendorfs Nachwuchshoffnung sowohl Semifinale als auch im Endspiel gegen Julia Dür (STTV)/Benjamin Girlinger (OÖTTV) die Nerven und siegten jeweils mit 3:2.

Im Einzel marschierte Fuchs wie die weiteren Titelanwärterinnen Maria Lytvyn (STTTV), Julia Dür (STTV) und Nina Skerbinz (NÖTTV) ins Semifinale. Dort ging gegen die spätere Siegerin Lytvyn der wichtige erste Satz mit 15:17 und später das Spiel mit 2:4 verloren, was Platz drei bedeutete.

Auch im Doppel, abermals gemeinsam mit Julia Dür, hatte Fuchs im Halbfinale knapp das Nachsehen, womit abermals Bronze erobert war. „Die nationalen Saisonhöhepunkte können wir erfolgreich abhaken“, so ein zufriedener Trainer Balazs Molnár.