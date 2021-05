Die Erwartungen schraubte das Talent des TTC Oberpullendorf mit ihrem dritten Platz beim ÖTTV Top-10-Turnier der U13 in Kapfenberg Anfang März selbst in die Höhe. Daher sollte auch bei den Österreichischen Meisterschaften in Salzburg eine Medaille gelingen.

Viertelfinale wurde zur Nervenprobe

Dabei wurde die Vorrunde zu einer Machtdemonstration. Fuchs schoss die Tirolerin Andjela Jovanovic ebenso mit 3:0 von der Platte, wie Olivia Berger (OÖTTV), Vanessa Tang (WTTV) und Julia Fuchs (NÖTTV) und krönte die makellose Vorrundenbilanz mit einem fünften 3:0 im Achtelfinale gegen die Kärntnerin Wendy Zhan. Im Viertelfinale wartete dann die zweitgesetzte Elena Schinko ein richtig harter Brocken, gegen den es über die volle Distanz gehen sollte. Nach sechs umkämpften Sätzen ging es beim Stand von 3:3 in den entscheidenden Satz, in dem sich Elina bald von der Oberösterreicherin absetzte und mit 11:7 die große Überraschung schaffte. Somit waren der Halbfinaleinzug und gleichzeitig eine Medaille fixiert.

Befreit von jeglichem Druck, spielte die Draßmarkterin gegen Dorotheea Alexandru nach jeweils einem gewonnenen Satz groß auf und siegte souverän mit 4:1. Im Endspiel gegen die topgesetzte Celine Panholzer führte Fuchs mit 1:0, musste die Folgesätze aber allesamt ganz knapp an die Oberösterreicherin abgeben. Dennoch war Elina Fuchs zurecht stolz auf ihre konstant starken Leistungen, welche die ansteigende Formkurve der vergangenen Monate noch einmal dick unterstrich. „Ich bin absolut begeistert von Elinas Leistung, vor allem ihre Nervenstärke im Viertelfinale hat mich beeindruckt“, freute sich auch Trainer Balázs Molnár.