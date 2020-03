Der Tischtennis-Alltag liegt für Florian Schmidt und Philipp Patzelt vom TTC Oberpullendorf in der 2. Bundesliga der Herren. Am vergangenen Wochenende tauchte das Duo allerdings in eine „andere Tischtennis-Welt“ ein. Beide Oberpullendorfer schafften nämlich bei den Staatsmeisterschaften in Kufstein den Sprung aus der Vorrunde in den Hauptbewerb und wurden dafür mit Duellen gegen Österreichs Elite-Spieler belohnt.

Schmidt bescherte die Los-Fee eine Begegnung mit Stefan Fegerl, der sich immerhin Europameister im Doppel und mit der Mannschaft nennen darf und bereits zahlreiche Staatsmeistertitel sein Eigen nennt. Schmidt konnte den großen Favoriten im ersten Satz mit spektakulären Bällen bis zum Stand von 8:8 voll fordern, unterlag dann jedoch mit 0:4. Patzelt zog mit David Serdaroglu ebenfalls einen ÖTTV-Nationalspieler. Ähnlich wie seinem Teamkollegen, gelangen Patzelt einige starke Ballwechsel, die allerdings an der 0:4-Niederlage nichts änderten. „Es ist nicht alltäglich für uns, sich mit solchen Weltklassespielern messen zu dürfen. Die Klasse dieser Spieler am eigenen Leib zu erfahren, ist teilweise brutal. Dennoch ein tolles Erlebnis für die Jungs“, zog Coach Balázs Molnár Bilanz.