Elina Fuchs holte Bronze

Ein weiterer Meilenstein in der noch jungen Karriere von Elina Fuchs. Die Draßmarkterin eroberte bei den Staatsmeisterschaften der Allgemeinen Klasse in Wels mit ihrer langjährigen Doppelpartnerin Julia Dür Platz drei im Damen-Doppel. Nach zwei Siegen scheiterten Dür/Fuchs im Semfinale an den späteren Siegerinnen Ines Diendorfer und Karoline Mischek (beide OÖTTV). Im Einzel überstand die Spielerin des TTC Oberpullendorf die Vorrunde, unterlag im Achtelfinale Anastasia Sterner (OÖTTV). Bei den Herren überstanden Florian Schmidt und Philipp Patzelt die Vorrunde nicht.