Elina Fuchs kam bis ins Achtelfinale

Nach dem Triumph am vergangenen Wochenende im Doppel der Österreichischen Meisterschaften der U15 trat Elina Fuchs nun auch in der Altersklasse U19 in Baden an, wo sie noch bis 2028 startberechtigt sein wird.

Weil ungesetzt, musste die Spielerin des TTC Oberpullendorf im Einzel in die Vorrunde, wo sie ihrer Favoritenrolle in einer Dreiergruppe mit Sophie Angerer (WTTV) und Gabriella Kezai (NÖTTV) gerecht wurde. In der Hauptrunde bezwang Fuchs dann Vanessa Tang (WTTV), der sie in der Vorwoche noch unterlegen war, mit 4:0. Im Achtelfinale gegen die Steirerin Katharina Larissa Regner lag Elina schon mit 3:1 in Führung, musste dann jedoch die weiteren Sätze klar abgeben und verlor noch mit 3:4. Im Doppel war wieder das Erfolgs-Duo Elina Fuchs/Julia Dür am Start. Die Chancen auf Edelmetall waren durch die Setzung an Stelle sechs durchaus gegeben. In Runde eins gab es gegen die Wienerinnen Jasmin Baumgartner/Lily Freiheim den erwarteten klaren Sieg. Aufgrund von etwas Pech in der Auslosung warteten schon im Viertelfinale die topgesetzten Fang Molei und Celine Panholzer, denen man zwar in allen Sätzen etwas entgegenzuhalten hatte, letztendlich aber dreimal knapp das Nachsehen hatte - Endstand: 0:3. Im Mixed-Doppel ging Fuchs mit U15-Staatsmeister Tobias Hold (STTTV) an den Start. Nach einem Freilos unterlagen die beiden bereits zum Start Kento Waltl/Lena Matitz in fünf Sätzen. Für Trainer Balázs Molnar waren die Leistungen seines Schützlings sehr zufriedenstellend, aber: „Das Turnier hat auch aufgezeigt, an welchen Schrauben wir noch drehen müssen, um auf lange Sicht, das bestmögliche Niveau zu erreichen. Daraus leiten wir den Plan für die kommenden Monate ab.“