Fuchs ist Österreichs Beste

Einige nationale Titel konnte Elina Fuchs vom TTC Oberpullendorf in ihrer jungen Karriere schon sammeln. Diese beschränkten sich allerdings bis zum vergangenen Wochenende bei den U15-Titelkämpfen in Feldkirch auf Doppel- und Mixedbewerbe. Dennoch war Trainer Balazs Molnar immer klar, dass der erste Einzeltitel nur eine Frage der Zeit ist. Er sollte recht behalten, denn sein Schützling spielte (wieder einmal) ein starkes Turnierwochenende. Die ersten beiden Runden in der Hauptrunde des Einzelbewerbs liefen mit einem 4:0 zum Auftakt und einem kampflosen Sieg in Runde zwei mühelos. Damit war Bronze sicher. Im Semifinale wartete mit Celine Panholzer eine Angstgegnerin. Die Oberösterreicherin führte dann auch mit 3:1, doch Fuchs schlug zurück und holte drei Sätze in Folge, den entscheidenden siebenten sogar mit 11:3. Somit stand im Endspiel nur noch Nina Skerbinz (NÖTTV) im Weg. Die Draßmarkterin ging mit 2:0 in Führung, musste diesen Vorteil allerdings wieder hergeben, ehe sie sicher mit 4:2 gewann. Der erste Einzeltitel wurde zur Realität.

Zwei weitere Pokale machten die Heimreise nach Draßmarkt ebenfalls noch mit. Im Mixed-Doppel reichte es mit Tobias Tischberger (OÖTTV) ebenso zu Semifinaleinzügen und somit zum geteilten dritten Platz wie im Mädchen-Doppel mit der Steirerin Julia Dür.