Internationale Premiere für Elina Fuchs

Nach der Einberufung ins Nationalteam am Ende der vergangenen Saison war es nun endlich soweit. Elina Fuchs durfte Österreich erstmals offiziell bei internationalen Wettkämpfen vertreten. Bei den Turnieren der WTT Youth Contender-Serie in Senec (SVK) und Szombathely (HUN) trat die Draßmarkterin in den Bewerben U13 und U15 Girls an. Ihren ersten Auftritt auf der großen Jugendbühne bestritt das Talent des TTC Oberpullendorf im U13-Bewerb in Senec. In einer Vierergruppe mit der Deutschen Theresa Faltermaier (1:3), der Slowakin Nela Ondrusova (3:1) und der Inderin Prisha Goel (0:3) scheiterte Fuchs knapp am Einzug in die Top-Zwei, der zum Aufstieg in die K.O.-Phase berechtigt hätte.

Ähnlich verliefen die Gruppenphasen in Senec (U15) sowie in Szombathely (U13 und U15). Fuchs holte jeweils einen Sieg in ihren Vorrundengruppen, verpasste aber jeweils den Sprung in die finale Turnierphase. „Es war auch ein bisschen Pech dabei. Elina wurde viermal in eine Vierergruppe gelost. In einer Dreiergruppe hätte ein Sieg zum Aufstieg gereicht“, erklärt Spielerkollege Philipp Patzelt. „Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben.“