Lena Palatin feierte Medaillenpremiere

Die 92. Österreichischen Staatsmeisterschaften in Klagenfurt brachten eine Premierenmedaille für den TTC Oberpullendorf. Lena Palatin holte sich mit der Tirolerin Teresa Oppelz Bronze im Damen-Doppel. Nach einem klaren Auftaktsieg bewiesen Oppelz/Palatin gegen Michelle Kasis und Julia Sarofem Nerven aus Stahl. Zwei Satzführungen konnten ihre Gegnerinnen ausgleichen, ehe es im fünften Durchgang richtig eng wurde. Am Ende hatten die Tirolerin und die Oberpullendorferin mit 11:9 das bessere Ende für sich und somit auch die historische Medaille für den TTC Oberpullendorf eingetütet. Da ließ sich auch die Semifinal-Niederlage, gegen Elena Pöll und Amelie Solja verkraften. Auch im Einzel gab es ein besonderes Erlebnis für Palatin. Nach überstandener Vorrunde kam es in der K.O.-Phase zu einem Duell mit Olympia-Teilnehmerin Sofia Polcanova. „Eine tolle Erfahrung“, meinte Palatin trotz 0:4 gegen die spätere Staatsmeisterin.

In Klagenfurt an den Start gingen auch Palatins Klubkollegen Elina Fuchs, Florian Schmidt und Philipp Patzelt, die jeweils knapp in der Vorrunde scheiterten.