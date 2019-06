Großer Erfolg für Lena Palatin und den TTC Oberpullendorf. Die 19-Jährige holte in Rif/Hallein bei den Österreichischen Meisterschaften der U21 ihre erste Einzelmedaille. Zugleich auch das erste Edelmetall im Einzel für den Klub aus der Bezirkshauptstadt.

Die Vorrundenhürde souverän genommen

Nachdem die Oberpullendorferin nicht unter den besten vier Spielerinnen der Setzliste gereiht war, musste sie zunächst in der Gruppenphase um den Aufstieg in den Hauptbewerb kämpfen. Dieser gelang mit drei klaren Siegen souverän. Lediglich Palatins zukünftige Klubkollegin Sophie Schuster zeigte sich beim 0:3 als zu stark. Als Gruppenzweite traf die 19-Jährige auf ihre Doppelpartnerin Jessica Spehar, die sie mit 4:2 in Schach hielt. Nach einem Walk-Over im Viertelfinale, die topgesetzte Sophia Kellermann war erkrankt, war die Medaille bereits perfekt. Doch Palatin wollte mehr, hielt das Semifinalspiel gegen die spätere Siegerin Sofia Lu Chen bis zum 1:2 offen, musste sich dann aber doch mit 1:4 geschlagen geben.

„Nach dem Halbfinale war ich enttäuscht. Mittlerweile überwiegt aber die Freude über den dritten Platz“, meinte Lena Palatin nach der Siegerehrung. Dem pflichtete Trainer Balázs Molnár bei: „Nachdem Lena in den vergangenen Jahren knapp an einer Einzelmedaille dran war, hat sie es sich umso mehr verdient. Ich bin stolz auf sie.“