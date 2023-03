Meldefehler kostete dem TTC Oberpullendorf Punkte

Werbung

Zwei Siege und eine Niederlage fuhren Oberpullendorfs Damen in der letzten Sammelrunde der 1. Bundesliga Unteres Play-Off ein. Eigentlich: Denn Kristina Österreicher ersetzte Sophie Schuster beim Sieg über Vorchdorf und der knappen Niederlage gegen die Tabellenzweiten aus Wiener Neudorf. Starke Leistungen, doch leider wurde auf die Nachmeldung von Österreicher bei der Bundesliga vergessen. Beide Spiele wurden mit 0:6 strafverifiziert, womit auch vier Tabellenpunkte (2 für den Sieg, 2 Antrittspunkte) verloren gingen. Elina Fuchs und Daniela Mitar traten zum dritten Spiel gegen Baden zu zweit an und sicherten zwei Zähler (4:3). Am Wochenende geht es in Pottenstein weiter.