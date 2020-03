Eine knappe 2:3-Niederlage von Florian Schmidt gegen den Salzburger Florian Ebner zum Auftakt sollte am Ende ohne Folgen für Oberpullendorfs Bundesliga-Trio bleiben. Denn danach ließen Martin Gutschi (3 Punkte), Philipp Patzelt (2 Punkte) und Schmidt, der sich mit einem 3:0 gegen Raphael Stütz revanchierte, nichts mehr anbrennen. Mit einem 6:1 im Gepäck ging es von Salzburgs Landeshauptstadt in jene von Tirol. Dort musste Florian Schmidt, wie schon in Salzburg zum Auftakt einen harten Kampf absolvieren. Diesmal war das bessere Ende allerdings beim Mittelburgenländer. Er setzte sich gegen Lorenz Pürstinger mit 3:2 durch und sorgte somit für eine 2:0-Führung, weil im Parallelspiel Martin Gutschi Fabian Kindl mit 3:0 besiegte. Die Hausherren konnten in der Folge zwar mit zwei Siegen durch Adrian Dillon auf 2:3 verkürzen, doch zwei Siege von Patzelt und einer von Gutschi fixierten nicht nur den 6:2-Erfolg, sondern auch die Tabellenführung. Diese muss nun am 25. April im letzten Saisonspiel gegen Kapfenberg verteidigt werden. „Wir wollen in der Steiermark den Meistertitel im unteren Play-Off fixieren“, gibt Philipp Patzelt die Richtung vor.

Einen Rückschlag im Kampf um den Meistertitel musste Oberpullendorf 2 in der Landesliga hinnehmen. Die Entscheidung fiel früh, weil Gernot Beck gegen Tamas Kalmar zwar einen 0:2 und 7:10-Rückstand in ein 2:2 verwandelte, dem Oberwarter dann aber dennoch zum Sieg gratulieren musste. Als auch noch das wichtige Doppel mit 1:3 verloren ging, war die Niederlage im direkten Duell mit einem Titelkonkurrenten besiegelt. Oberwart spielte den Vorsprung zu einem 6:4 nach Hause.