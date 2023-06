Oberpullendorf verpasst den Aufstieg knapp

„Wir wussten, dass es heuer sehr schwer wird den Aufstieg zu realisieren“, erzählt TTC Oberpullendorf-Obmann Raimund Mihalkovits. Nachsatz: „Aber es haben alle alles gegeben. Es hat leider nicht ganz gereicht.“ Neben den starken Gegnern in Linz machte auch der Termin etwas Probleme. So musste man beim ersten Spiel gegen Salzburg noch auf Gernot Beck (Anm.: aus beruflichen Gründen) verzichten. Gegen Salzburg, das auf zwei Japaner mit Bundesliga-Erfahrung setzte, war man dann mit 0:6 chancenlos, ein (doch überraschender) 6:3-Erfolg über Amstetten brachte die Oberpullendorfer dann aber in die Kreuzspiele und hielt somit die Chance auf den Aufstieg am Leben.

Im Kreuzspiel gegen Tulln, den Meister aus Niederösterreich, holte Philip Patzelt zwar den ersten Punkt, doch der Gegner konnte die nächsten drei Spiele für sich verbuchen. Die Niederösterreicher ließen in der Folge nichts mehr anbrennen und holten den Aufstieg. Für Oberpullendorf ging es am letzten Relegationstag noch einmal um alles. In einem engen Rennen gegen den Lehrersportverein unterlag man mit 4:6, womit der Aufstieg in die 2. Bundesliga knapp verpasst wurde.

Der nächste Angriff soll schon im kommenden Jahr – mit dem selben Team – erfolgen.