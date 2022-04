Oberpullendorfer Abstiege sind besiegelt

Werbung

Die Chance auf den Erhalt in der 2. Bundesliga ist für die Herren des TTC Oberpullendorf rein rechnerisch noch gegeben. Ein Sieg gegen Kuchl 2 am kommenden Samstag vorausgesetzt. Den möchte man auch holen, aber mit dem Abstieg hat man sich bereits abgefunden.

„Wir werden uns in der nächsten Saison in der Landesliga neu aufstellen“, erzählt Obmann Raimund Mihalkovits. Nachsatz: „Es ist schade, dass es so gekommen ist, aber im Sport geht es nicht immer nur bergauf.“

Seine Mannschaft startete mit zwei Siegen eigentlich gut in die neue Saison, doch dann plagten Martin Gutschi Rückenprobleme, nach und nach zerbröckelte die in den vergangenen Jahren so kompakte Einheit mit Philipp Patzelt und Flo Schmidt. Letztere sollen in der kommenden Saison tragende Rollen beim „Wiederaufbau“ übernehmen.

Nach einem starken Nachwuchs-Spieler wird noch Ausschau gehalten. Der Unterbau ist mit zahlreichen jungen Akteuren in den unteren Ligen ohnehin gegeben. „Das stimmt uns für die Zukunft zuversichtlich“, so Mihalkovits.

Ebenfalls eine Liga tiefer werden die Damen in der Saison 2022/23 antreten. Zwar hätte man nach Platz acht im oberen Play-off noch die Chance auf ein Relegationsspiel mit dem Sieger des unteren Play-offs aus Bruck, aber darauf verzichtet man, da Kristina Österreicher aus privaten Gründen künftig nicht mehr zur Verfügung steht.