Einige Absagen – unter anderem jene von Österreichs Topspielerin Sofia Polcanova – ermöglichten Lena Palatin eine Teilnahme am Damenbewerb der Generali Austria Top 12 in Fürstenfeld. „Eine wirklich tolle Erfahrung für mich“, berichtet die Oberpullendorferin, die nach einem Kreuzbandriss erst in dieser Saison wieder voll ins Tischtennis einsteigen konnte.

Palatin ging dann als leichte Außenseiterin gegen ihre Teamkollegin Sophie Schuster in die erste Runde, konnte das Spiel nach einer sehr starken Leistung aber mit 3:1 für sich entscheiden. Im Viertelfinale wartete dann mit Liu Yuan vom TTC Raiba Kirchbichl die spätere Siegerin des Turniers. „Ich hatte keine Chance gegen sie. Es hat mich aber gefreut, gegen so eine Klassespielerin antreten zu dürfen“, meinte Palatin nach dem 0:3 gegen die ehemalige Nummer 125 der Damen-Weltrangliste. Yuan fertigte in der Folge auch Topfavoritin Liu Jia (Semifinale) und Karoline Mischek (Finale) mit 3:0 ab. Für die Oberpullendorferin stand am Ende ein fünfter Platz, der Kraft und Motivation für die weiteren Aufgaben im neuen Jahr gibt. Diese liegen vorerst einmal in der Meisterschaft. Dort geht es nämlich schon am kommenden Wochenende mit einer Sammelrunde in Baden weiter.

Aufstieg weiter nur ein kleines Ziel

Aktuell liegen die Oberpullendorferinnen ungeschlagen auf dem zweiten Tabellenplatz. In Baden liegen für Kristina Österreicher, Sophie Schuster und Lena Palatin gegen Amstetten, Oberes Triestingtal/Guntramsdorf und Olympic aus Wien wieder drei Siege im Bereich des Möglichen. „Wir haben bislang tolle Leistungen abgerufen. Am kommenden Wochenende sind wieder Siege möglich, auch wenn Amstetten sicher ein ganz schweres Spiel wird“, blickt Palatin voraus. „Aber von der Spielstärke her, gehören wir sicherlich ins obere Drittel.“

An einen zweiten Einzug in die oberste Etage der österreichischen Tischtennisdamen (Anm.: 1. Bundesliga Damen Oberes Play-Off) verschwenden die Oberpullendorferinnen aktuell noch keinen Gedanken. „Wir gehen von Spiel zu Spiel und schauen dann, ob es ein Ziel werden könnte“, will Lena Palatin alle Gedanken an einen möglichen Meistertitel zur Seite schieben. „Ein kleines Ziel ist es aber doch“, lächelt die aktuelle Nummer drei des TTC Oberpullendorf.