Während die Bundesliga-Teams des TTC Oberpullendorf noch etwas mehr als eine Woche Zeit zur Vorbereitung auf ihren Saisonstart haben, ging am vergangenen Wochenende die erste Runde der 1. Landesliga und somit der Saisonstart für den TTC Oberpullendorf 2 über die Bühne. In der Besetzung Lena Palatin, die nach ihrem Kreuzbandriss ein Comeback feierte, Gernot Beck und Clemens Tomsic forderte man auswärts die Zweier des ASKÖ TTC Hornstein. Die Bezirkshauptstädter gingen durch einen klaren 3:0-Erfolg von Lena Palatin über Günter Reiter und ein 3:1 von Gernot Beck gegen Gottfried Leitgeb mit 2:0 in Führung. Ein Vorsprung, der bis zum Ende gehalten werden konnte. Auch weil sich das Doppel Beck/Palatin sowie Gernot Beck und Clemens Tomsic bei jeweils knappen 3:2-Siegen sehr nervenstark zeigten. Daher stand am Ende ein wichtiger 6:4-Auswärtssieg.

Weniger erfolgreich verlief der Saisonauftakt für Oberpullendorf 3. Trotz eines makellosen Lukas Leitner unterlag man im Derby Oberpullendorf 5 mit 4:6. Schon in Runde eins in der Vorwoche musste man sich Oberpullendorf 4 mit dem selben Resultat geschlagen geben. Fazit: Es ist noch Luft nach oben.