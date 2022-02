Starke Leistungen von Elina Fuchs am internationalen Parkett

Bei ihrem insgesamt dritten internationalen Auftritt in Metz wurde Elina Fuchs im U13-Bewerb in Gruppe 9 gelost. Die Draßmarkterin zog nach zwei 3:1-Erfolgen über Yasmina El Habech (Libanon) und Salome Lepont (FRA) sowie dem Verzicht der Schweizerin Enya Hu als Gruppensiegerin ins Achtelfinale ein, in dem der Schützling des TTC Oberpullendorf gegen die Ukrainerin Diana Koliennikova einen 1:2-Rückstand noch in einen Sieg verwandelte und damit unter den letzten Acht stand. Der Start gegen die starke Usbekin Arujan Kamalova gelang mit einem 11:1 nach Maß, doch in der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem Kamalova mit 11:7 in der Entscheidung die Nase vorne hatte. Am Ende blieb Rang fünf. Der U15-Bewerb an gleicher Stelle endete für Fuchs nach zwei Niederlagen bereits in der Gruppenphase.

Beim zweiten Event in Spa gelangen Fuchs in der Vorrunde zwei Siege, ehe sie sich der Engländerin Sienna Vishal Jetha klar mit 0:3 geschlagen geben musste. Die klare Niederlage sollte negative Folgen haben. Da Jetha der Belgierin Lessia Lewyckyj unterlag, entschied das Satzverhältnis gegen die Mittelburgenländerin, die somit trotz der beiden Siege als Gruppendritte nicht in die K.O.-Phase aufstieg. Trainer Balázs Molnár, der seinen Schützling begleitete, war von den Leistungen dennoch angetan: „Sie hat wirklich super gespielt und viele Erfahrungen auf internationalem Niveau gewonnen. Die Reise hat sich definitiv ausgezahlt.“