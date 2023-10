Starke Nerven beim Auftakt

Der Auftakt in die Saison 2023/24 der 1. Bundesliga Damen im Unteren Play-Off hatte es für Daniela Mitar, Elina Fuchs und Julia Dür in sich. Die Ladys des TTC Oberpullendorf 1 musste sowohl gegen Bruck/Mur, Graz als auch gegen die SG Voitsberg/Don Bosco ins entscheidende Doppel um den Sieg, behielten aber alle dreimal die Oberhand. Für den Sieg sorgte jeweils das Parade-Doppel Elina Fuchs/Julia Dür, das auch schon bei etlichen nationalen Titelkämpfen groß auftrumpfte. „Ein Saisonstart nach Maß“, freute sich auch Obmann Raimund Mihalkovits, der die mannschaftliche Geschlossenheit seiner Truppe hervorhob. Julia Dür und Elina Fuchs steuerten je vier, Daniela Mitar einen Einzelsieg bei. Und mit Sophie Schuster haben die Tabellenvierten für die nächste Sammelrunde noch einen weiteren Trumpf in der Hand.

Sehr erfreulich verlief auch der Start in die Bundesliga 2 der Damen, wo Marta Takacs, Hongyong Huo und Gabriele Raffeis drei ihrer vier Spiele gewinnen konnten. Am ersten Tag der Sammelrunde gab es zwei 4:2-Erfolge über Langenzersdorf und Olympic 2, der Sonntag in Kufstein hatte es auch für die Zweitvertretung in sich. Erst unterlag man Sandl hauchdünn mit 3:4, ehe sich die Oberpullendorferinnen bei Bruck/Mur 2 mit 4:3 revanchierten. Das bedeutet aktuell Rang eins.