TTC Oberpullendorf : Damen holten einzigen Punkt

Sechs Spiele, aber nur ein Zähler. Die Bilanz der drei Bundesliga-Mannschaften des TTC Oberpullendorf am vergangenen Wochenende war nicht wirklich gut. Dennoch gab es auch positive Aspekte.

So sicherten sich beispielsweise Lena Palatin, Sophie Schuster und Kristina Österreicher gegen die Tabellennachbarinnen aus Kirchbichl jeweils einen Einzelsieg und holten damit den zweiten Punkt (3:3) in der höchsten österreichischen Spielklasse. Gegen Kufstein setzte es zwar ein 1:4, aber dennoch liegt man derzeit auf Rang sechs der Tabelle und damit im Plan. Zumal in zwei Wochen gegen das bislang punktelose Tabellenschlusslicht LZ Linz-Froschberg die Chancen auf den ersten Saisonerfolg gut stehen.

Bundesliga-Debüt. Christoph Pfneiszl kam bei Oberpullendorf 1 zum Einsatz. BVZ

Für die Zweier-Mannschaft, die heuer erstmals in der 2. Bundesliga an den Start geht, setzte es zwei 1:5-Niederlagen gegen Kirchbichl 2 und Oberes Triestingtal/Guntramsdorf. Damit überwintern Elina Fuchs, die für die beiden Ehrenpunkte sorgte, Marta Takacs und Pauline Tajmel auf Rang elf der Tabelle unter zwölf Teams. „Das ist überhaupt kein Beinbruch. Wir sind zu dieser Saison angetreten, um wichtige Erfahrungen zu sammeln“, erklärt Philipp Patzelt.

In den Genuss Bundesliga-Luft zu schnuppern und dabei Erfahrungen zu sammeln, kam am vergangenen Wochenende auch Christoph Pfneiszl. Aufgrund des beruflich bedingten Ausfalls von Martin Gutschi, kam der Youngster, der normalerweise in der 2. Landesliga spielt, zu seinem Debüt in der 2. Bundesliga. „Das ist schon noch einmal ein ganz anderes Niveau“, erkannt Pfneiszl, der in der Landesliga eine starke 15:3-Bilanz aufweisen kann. Beim 1:6 in Kuchl sowie beim 3:6 in Ebensee konnte Pfneiszl zwar kein Spiel für sich entscheiden, aber immerhin einen Satzgewinn verbuchen.

„Christoph hat gute Leistungen gezeigt“, war Teamkollege Patzelt mit dem Nachwuchsspieler zufrieden. Patzelt selbst trauerte einer großen Chance beim zweiten Spiel in Ebensee nach:„Ich führte gegen Lukas Stüger schon mit 2:0 und 10:9 und musste mich noch mit 2:3 geschlagen geben. Mit diesem Sieg hätten wir im Doppel alle Chancen auf ein 5:5 gehabt.“ In Kuchl stand man hingegen auf verlorenem Posten. „Wir sind weder mit der Halle, noch mit den Bällen zurechtgekommen. Sie waren einfach besser.“