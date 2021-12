TTC Oberpullendorf: Hoffnung auf Punkte erfüllte sich nicht

„Wir waren in beiden Spielen Außenseiter, haben uns aber trotzdem berechtigte Hoffnungen auf einen Punktgewinn gemacht“, erklärt Philipp Patzelt. Am vergangenen Samstag gegen Alterlaa war man auch ganz knapp an einem Unentschieden dran. Trotz eines 1:5-Rückstands gaben die Oberpullendorfer nicht auf, holten Martin Gutschi, Philipp Patzelt und Florian Schmidt ihre nächsten Spiele und verkürzten auf 4:5. Schmidt/Patzelt mussten sich Martin Schuster und Jörg-Peter Pichler mit 1:3 geschlagen geben, womit die Wiener den Sieg aus dem Mittelburgenland entführten.

Auch am Sonntag gegen Sierndorf waren die Oberpullendorfer nicht weit von einem Unentschieden entfernt. Beim 3:6 gegen die Niederösterreicher machten die Begegnungen gegen Martin Kinslechner den Unterschied. Für alle drei Oberpullendorfer setzte es jeweils knappe Niederlagen. Da half auch eine Glanzleistung von Florian Schmidt, der Sierndorfs Nummer eins Tomas Janci mit 3:0 von der Platte fegte, nicht.

Rückenprobleme kosteten wichtige Punkte

„Leider hatte Martin Gutschi mit Rückenproblemen zu kämpfen. Das hat ihm schon zugesetzt“, weiß Patzelt, wo der eine oder andere wichtige Punkt liegenblieb. Der Kärntner blieb am vergangenen Wochenende nämlich klar hinter seinen Möglichkeiten und konnte keinen Zähler verbuchen.

Damit droht fünf Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs mit vier Punkten Rückstand auf den Tabellenachten aus Pottenbrunn der Gang ins Untere Play-Off. „Wir geben nicht auf, es schaut aber eher nach dem Unteren aus“, weiß Patzelt. Zumal man die gute Form vom Saisonstart (Anm.: zwei Heimsiege gegen Hainfeld und Guntramsdorf) nicht konservieren konnte. „Wir hatten danach in vielen Spielen knapp das Nachsehen. Zudem fehlte uns Martin Gutschi in zwei wichtigen Spielen und danach hatte er mit einer Verletzung zu kämpfen“, so Patzelt, der seinem Team durchaus einen Platz im oberen Drittel zutrauen würde „wenn alles top läuft“. Und genau darauf hofft man im Jahr 2022.