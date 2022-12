Tischtennis Zwei Siege als starker Jahresabschluss der Oberpullendorfer Damen

Lesezeit: 2 Min Dietmar Heger

Daniela Mitar, Sophie Schuster und Elina Fuchs (v.l.) schlugen am vergangenen Wochenende in Wiener Neudorf zu. Vier Punkte aus zwei Spielen stehen zu Buche. Foto: BVZ

W iener Neudorf war am vergangenen Wochenende ein guter Boden für Oberpullendorfs Damen in der 1. Bundesliga Unteres Play Off. Sophie Schuster und Co. holten vier Punkte.