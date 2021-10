Zweier-Ladys holten zweiten Saisonsieg

Marta Takacs, Elina Fuchs und Pauline Tajmel (v.l.) vom TTC Oberpullendorf 2 holten in der Sammelrunde am vergangenen Wochenende in Wiener Neudorf den zweiten vollen Erfolg der Saison. Am 4. Dezember finden an gleicher Stelle die letzten beiden Begegnungen der Hinrunde statt. Gegen Oberes Triestingtal/Guntramsdorf sowie Kirchbichl 2 sollen weitere Punkte eingefahren werden.

Foto: TTC OP