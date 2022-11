Torhungrig wie sonst kaum jemand

Werbung

Die Offensivbilanz des SV Draßmarkt in den 15 Hinrundenspielen kann sich sehen lassen. Insgesamt 47-mal traf die Elf von Trainer Christian Rotpuller ins gegnerische Gehäuse und hält damit den absoluten Liga-Spitzenwert vor Neudörfl (38 Tore). Und nicht nur das, auch darüber hinaus dürfen sich die Draßmarkter freuen. Nimmt man nämlich alle Ligen des Burgenlandes her, erzielte der SVD die zweitmeisten Tore. Nur der SC Bad Tatzmannsdorf aus der 2. Klasse Süd A steht mit 52 Toren noch davor. Für SVD-Trainer Christian Rotpuller ist diese Torquote ein schöner Nebeneffekt einer tollen Hinrunde: „Mir war das erst gar nicht so bewusst, die Burschen haben dann aber selber recherchiert und sind draufgekommen, dass wir da ganz vorne dabei sind.“ Rotpuller sagte bereits vor Wochen im Gespräch mit der BVZ, dass ihm ein 4:3 weit lieber ist als ein 1:0. Die Statistik bestätigt das. So stehen im Herbst etwa zwei 7:0- oder ein 6:2-Sieg zu Buche. Die Saison schloss der SVD auf Platz sechs ab. Mit 22 Gegentoren steht man auch nicht so schlecht da, verbessert man sich defensiv dennoch noch ein wenig, ist im Frühjahr vielleicht noch mehr drin. Offensiv hat man es ja jedenfalls drauf.