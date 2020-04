Wie alle anderen Sportstätten auch, musste das Pferdezentrum Wessely in Horitschon Mitte März die Rollbalken runterlassen. „Wir mussten den Unterricht komplett einstellen“, erzählt Andreas Wessely. Gestattet war von da an nur noch das Bewegen der Pferde, um die Muskulatur der gut trainierten Vierbeiner nicht für Verhärtungen und andere Verletzungen anfällig zu machen. „Ausritte waren seitdem nicht erlaubt“, so der Turnierreiter.

Doch das wird sich ab dem 1. Mai ändern. „Wir dürfen wieder öffnen. Was genau erlaubt ist und wie es ablaufen muss, wissen wir aber noch nicht. Wir müssen auf die Verordnung des Verbandes warten“, erklärt Wessely, der wie 15 bis 20 ReitschülerInnen schon voller Vorfreude ist. „Wir stellen es uns so vor, dass zwischen den Unterrichtsstunden ein Puffer eingerechnet wird, um Kontakte zu vermeiden. Geregelt muss bei den Kindern auch der Aufstieg auf das Pferd werden, denn dabei brauchen sie Hilfe. So könnte der Mindestabstand zu gering werden.“

Ans Turnierreiten denkt Wessely derzeit noch nicht: „Bis Juli ist alles abgesagt und auch danach ist vieles fraglich.“ Auch die hauseigene Großveranstaltung im August. „Wir stehen mit dem Bundesfachverband in Kontakt.“