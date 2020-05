Wichtig sei nun auch für die Vereine, bald Klarheit über ein mögliches Hilfspaket zu haben. Hier hat Milletich lange Geduld walten lassen, mittlerweile übt aber auch er Kritik. „Die Klubs wissen noch gar nichts und brauchen jetzt schon mehr Klarheit. Es wäre ganz wichtig, dass in dieser Hinsicht etwas passiert. Da war man im Sportministerium nicht sehr dynamisch.“

Der Zeithorizont sorgt für Unsicherheit

Keine Frage, dass die Spieler und Trainer des Bezirks lieber heute als morgen wieder auf die Plätze stürmen wollen. Bei drei von vier Burgenlandliga-Klubs des Bezirks wird daher laut über Trainingseinheiten nachgedacht. „Die Spieler zeigen eine große Bereitschaft“, lässt Oberpetersdorf/Schwarzenbach-Coach Kurt Jusits wissen. Aber: „Mit diesen Rahmenbedingungen wäre es wohl nur eine bessere Bewegungstherapie.“ Ein großes Problem stellt auch die fehlende Perspektive in Form eines geplanten Pflichtspielstarts dar. „Unter den Vorzeichen, dass keiner weiß, wann es wieder eine Meisterschaft gibt, ist eine Planung schwierig“, meint Deutschkreutz-Obmann Manfred Scherz. Dennoch will er mit seinem Vorstandsteam die Rahmenbedingungen, welche man den Spielern in der Corona-Zeit bieten kann, abchecken.

BVZ Für Nachwuchsleiter Joel Putz ist ein Nachwuchstraining in Horitschon ab Juni eine Überlegung wert.

Beim ASK Horitschon wird sich bis zum ursprünglich geplanten Vorbereitungsstart am 2. Juli hinsichtlich eines gemeinsames Trainings wenig tun. „Wir haben ein Abschlusstraining für die Saison 2019/20 im Juni geplant. Für den Juni wird auch das Heimtraining noch einmal präzisiert, damit wir die Spieler im Juli vollfit zur Verfügung haben“, erklärt der Sportliche Leiter Joel Putz.

BVZ Oberloisdorf-Trainer Alex Martna sieht in der Regelmäßigkeit der Trainings ein Problem.

Wenig Sinn in der Aufnahme des Trainingsbetriebs sieht derzeit auch Oberloisdorf-Trainer Alexander Martna: „Ohne Ziel vor Augen wird es schwer werden, eine Regelmäßigkeit in die Trainingswochen zu bekommen.“ Ganz auf die gemeinsamen Einheiten will man beim Herbstmeister der 2. Liga Mitte aber nicht verzichten. „Wir werden uns schon das eine oder andere Mal treffen, um einfach das Mannschaftsgefühl nicht zu verlieren“, so Martna. Abgewartet wird auch beim ASK Kobersdorf. „Ich habe mich mit Trainer Hannes Pleva darauf verständigt, dass es keinen Sinn macht, die Spieler im Mai schon wieder auf den Platz zu zitieren“, gewährt Sektionsleiter Matthias Steiner Einblicke in seine Überlegungen. Es gelte, hier mit Bedacht einen Zeitplan zu erstelllen, um auch auf die Substanz zu achten. Den „Neustart“ gar nicht mehr erwarten kann man beim ASK Raiding. Gespannt verfolgte man beim 2. Klasse Mitte-Klub die Worte von Sportminister Werner Kogler am Sonntag. „Wir haben sofort danach einen Plan für den Trainingsstart erarbeitet. Wenn möglich, sollen auch unsere Legionäre zumindest einmal pro Woche, am Training teilnehmen“, freut sich Coach Toni Drabeck auf baldige Trainings.

Ivansich BFV-Boss Gerhard Milletich bewertet den Trainingsbetrieb zwiegespalten.

Die gute Nachricht: Es darf ab Mitte Mai im Amateurfußball wieder trainiert werden. Die schlechte Nachricht: Zweikämpfe und dergleichen wird es bis auf weiteres nicht geben und im Umkehrschluss eben auch keine Bewerbsspiele. Mit zwei Meter Abstand ist aber, wie Sportminister Werner Kogler in der ORF-Sendung Sport am Sonntag klarstellte, künftig für die gesamte Mannschaft ein Trainingsbetrieb möglich. „Vor allem im Nachwuchsbereich ist es erfreulich, dass wieder trainiert werden darf. Die Bewegung für die Kinder ist wichtig“, stellte Burgenlands Fußballverbands-Präsident Gerhard Milletich klar. Zwiegespalten bewertete er allerdings die Nachricht für die Erwachsenenmannschaften. Gerade dort, wo Spieler für ihren Aufwand – und das sind eben auch Trainings – entschädigt werden, sei das Problem für die Klubs absehbar. „Es gibt keine Spiele und die Vereine dürfen keine Feste abhalten. 90 Prozent der Einnahmequellen sind abgeschnitten, gleichzeitig wird aber trainiert. Das ist in diesem Zusammenhang ein finanzieller Drahtseilakt“, so Milletich, den Koglers Aussage, dass Bewerbsspiele im schlimmsten Fall erst möglich seien, wenn es eine Impfung oder wirksame Medikamente gegen das Coronavirus gebe, „beunruhigt“ habe.

Da allgemein bekannt ist, dass eine Impfung realistisch erst 2021 zu erwarten sei, würde das bedeuten, dass auch die Fußballmeisterschaft im Amateurbereich erst im kommenden Kalenderjahr wieder in Betrieb genommen werden könnte. Bittere Aussichten, findet auch der BFV-Boss: „Ich befürchte, dass sehr viele Vereine unter Druck geraten werden, weil sie dann auch keine Perspektive haben.“