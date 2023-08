Drei Landessieger in Pöttsching

Der Wettergott meinte es gut mit den Athleten in Pöttsching. Rechtzeitig zum Beginn des Wettkampfes hörte der Regen auf, womit die Starter beim Pöttschinger Triathlon bei guten Bedingungen auf die Strecke gehen konnten. Zu absolvieren war für Samuel Kerschbaum, Gabi Pauer und Andreas Kocsis jeweils die Sprintdistanz über 800 Meter Schwimenn, 36 Kilometer Radfahren und 7,5 Kilometer Laufen. „Alle drei Disziplinen waren auf Anschlag“, erzählte Gabi Pauer nach dem Wettkampf, den sie in 2:00:11 Stunden als Landesmeisterin sowie Gesamt-Zweite der Altersklasse 50-59 beendete. Über die Titel durften sich auch Samuel Kerschbaum (1:51:59) in der Juniorenklasse und Andreas Kocsis (1:43:34) freuen. Markus Strodl (2:12:10) erreichte den 14. Platz bei den Herren 30-39.