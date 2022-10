Ironman auf Hawaii: Marek kämpfte sich bei Gluthitze ins Ziel

Werbung

Nach der Qualifikation im Juli begann das Abenteuer Ironman Hawaii für Dominik Marek und seine Lebensgefährtin Stefanie Ende September. Rund eine Woche vor dem Rennen stiegen beide in den Flieger, um auch in Kaliua-Kona nichts dem Zufall zu überlassen. „In den Tagen vor dem Rennen standen noch kurze und knackige Trainings auf dem Programm“, erzählt Marek, für den gemeinsam mit 450 anderen Athleten der AK 35-39 am 7. Oktober pünktlich um 6.40 Uhr der Startschuss erfolgte.

„Es war ein ziemlicher Kampf zu Beginn, da jeder schnell wegkommen wollte“, schildert der Kobersdorfer, der die 3,8 Kilometer Schwimmen dennoch gut meisterte und nach 1:05:50 Stunden in der Wechselzone ankam. Auch die 180 Kilometer Radfahren inklusive 1.500 Höhenmetern funktionierte gut, obwohl sich bei Marek die extreme Hitze und Luftfeuchtigkeit nach über fünf Stunden auf dem Bike schon bemerkbar machten. Trotz etwas mehr Zeit und Abkühlung in der Wechselzone sollten die „Laufbeine“ für den abschließenden Marathon (42,195 Kilometer) nicht die Besten sein. „Ich konnte meine anvisierte Pace leider nicht halten. Die Hitze war extrem und leider kamen auch Magenprobleme dazu“, so Marek, der sich nach gesamt 10:46:32 Stunden glücklich und zufrieden ins Ziel kämpfte.

Nach der großen Belastung steht erstmals eine Pause an, ehe es gemeinsam mit Stefanie in die Vorbereitung für 2023 geht. Das Ziel für beide ist die Qualifikation für die WM 2023.