Kobersdorfer Dominik Marek: Dank Patschen das Hawaii-Ticket gelöst

Nach sechs Monaten intensiver Vorbereitung war es am 3. Juli für Dominik Marek endlich soweit: Der Ironman Kärnten stand am Programm. Aufgrund der warmen Seetemperatur ging es ohne Neoprenanzug ins Wasser, was sich aber nicht negativ auf die Leistung des LMB-Athleten auswirkte. Nach einem guten Start stieg Marek nach 1:02 Stunden auf dem aussichtsreichen zehnten Platz auf das Rad. Nach einem flotten Wechseln lief vorerst alles perfekt. Bis zu Kilometer 65, als plötzlich ein „Patschen“ auf dem Hinterrad auftrat. „Den konnte ich flott beheben“, erzählt Dominik Marek. „Aber anscheinend zu flott, denn wenig später verlor der Hinterreifen neuerlich an Luft.“ Damit war das Rennen für den LMBler gelaufen. Nach fast einer Stunde Wartezeit auf das Service-Motorrad, dass einen neuen Schlauch brachte, fuhr Marek gleich zurück ins Hotel. „Die wohl bitterste Erfahrung in meinem Sportlerleben“, so Marek, der allerdings rasch wieder neuen Mut schöpfte.

Die gute Form sollte auch ausgespielt werden

Gemeinsam mit Lebensgefährtin Steffi wurden nämlich schnell neue Pläne geschmiedet. „Schließlich hatte ich extrem viel trainiert, die Form stimmte und das sollte auch ausgespielt werden“, setzte das Paar auf den Triathlon im schweizerischen Thun, wofür kurzerhand auch der Italien-Urlaub storniert wurde.

Die Spontanität sollte belohnt werden. Nach den üblichen Vorbereitungen (Anm.: Registrieren, Erkunden der Strecke, Equipement vorbereiten, einchecken) konnte das Rennen starten. Marek steigerte sich im Vergleich zu Kärnten im Wasser sogar noch einmal um drei Minuten und konnte so in perfekter Ausgangslage auf die 180 Kilometer lange Rad-Strecke gehen. Diesmal ging alles gut, Marek kam als Zehnter in die Wechselzone und nahm sich vor auf den knapp 42 Kilometern in seiner Lieblingsdisziplin „noch einmal voll zu attackieren“.

Schon in der ersten von drei Laufrunden arbeitete sich der LMBler auf Platz sieben in seiner Altersklasse M35-39 vor. Von Steffi bestens betreut, wusste der Kobersdorfer ständig um seine Platzierung und konnte sich so die Pace perfekt einteilen. Plötzlich war nämlich nicht nur ein Top Ten-Resultat, sondern auch ein Platz bei den Weltmeisterschaften auf Hawaii, für die es in der Schweiz acht Slots gab, in Reichweite. Marek beendete das Rennen in 9:30:48 Stunden als Siebenter und erfüllte sich damit einen Lebenstraum. „Nach etlichen Jahren, in denen ich neben meinem Job alles dem Triathlon untergeordnet habe, ist es jetzt endlich soweit“, freute sich der WM-Teilnehmer. Die ersten Planungen laufen bereits: „Flüge, Unterkunft, Mietwagen und so weiter. Da gehören viele Kleinigkeiten bedacht“, so Marek, der zusätzlich auf Sponsoren hofft. „Die Teilnahme auf Hawaii ist nicht ganz billig.“