Kobersdorfer Marek feierte in St. Pölten ein starkes Comeback

Die Challenge Sankt Pölten bietet im Hauptbewerb einen Triathlon über die Mitteldistanz. Dabei werden 1,9 Kilometer schwimmend, 90 Kilometer mit dem Rad und 21,1 Kilometer laufend zurückgelegt.

Foto: BVZ

Einzigartig in Niederösterreichs Hauptstadt ist das Umfeld. Geschwommen wird in zwei glasklaren Seen, geradelt auf einer atemberaubenden, autofreien Strecke durch das UNESCO Weltkulturerbe und gelaufen durch die barocke Altstadt Sankt Pölten. Dieses Ambiente sowie das Ziel, die Form vor dem ersten großen Saison-Highlight beim Iranman in Klagenfurt zu überprüfen, bewogen LMB-Spitzenathlet Dominik Marek zu einem Comeback nach einem Jahr Wettkampfpause.

Mit großer Vorfreude und einem guten Gefühl sprang Marek ins Wasser, welches er nach starken 29 Minuten wieder verlassen konnte. „Ich habe schnell meinen Rhythmus gefunden“, schildert der Kobersdorfer.

Die guten Bedingungen am vergangenen Wochenende ließen auch bei Radfahren schnelle Zeiten zu. Der LMBler war nach 2:28 Stunden in der Wechselzone in Sankt Pölten zurück, um die Laufstrecke in Angriff zu nehmen.

„Beim Laufen war es von Beginn an recht hart, ich konnte mich aber gut durchbeißen“, schildert Marek, der nach 4:29 Stunden das Ziel erreichte und damit Siebenter der Altersklasse AK 35-39 und 70. einer Gesamtwertung unter 921 Finishern wurde, wobei sich auch 23 Profis vor dem LMBler klassierten. Als nächstes Ziel hat sich Marek den Ironman in Klagenfurt am 3. Juli gesetzt. „Jetzt heißt es noch einmal ein paar Wochen gut trainieren“, so der Kobersdorfer.