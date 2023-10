LMBler blieben in Barcelona „eisern“

Ein Bad im Meer, eine schnelle Rad- und eine flache Laufstrecke. Calella in der Region Barcelona-Maresme an der Ostküste Spaniens direkt am Mittelmeer bietet den Triathleten Europas zum Saisonabschluss perfekte Bedingungen, um zum Kehraus noch einmal die persönliche Bestmarke zu knacken. Die Chance wollten sich auch die beiden LMB-Paradetriathleten Domagoj Mohl und Dominik Marek nicht entgehen lassen.

Kurz nach acht Uhr ging es für die beiden LMBler am vergangenen Sonntag für 3,8 Kilometer ins Wasser. Als erster der beiden Mittelburgenländer stieg Marek nach 1:05:13 Stunden aus dem Wasser. „Insgesamt ging es mir heute in allen drei Disziplinen sehr gut“, berichtet der Kobersdorfer. Nach 4:56:53 Stunden auf dem Rad (180 Kilometer) und einer Marathon-Zeit von 3:24:33 Stunden überquerte er die Ziellinie am Strand von Catella als Zwölfter der Klasse M35-39 sowie Platz 40 der Gesamtwertung (Anm.: Gesamtzeit: 9:33:51 Stunden).

Für Domagoj Mohl war der Ironman in Barcelona ein tolles Erlebnis. Foto: zVg

Domagoj Mohl nahm die Radstrecke nach 1:24:10 Stunden in Angriff, nach weiteren 5:15:30 Stunden stand „nur noch“ die Marathondistanz auf dem Tagesplan. Der Lindgrabener scheiterte knapp an der Vier-Stunden-Marke und erreichte schließlich nach 10:52:42 Stunden das Ziel, was Rang 24 in der Klasse M55-59 sowie Gesamtplatz 279 bedeutete. „Es war ein sonniges Event mit einer temperamentvollen After-Party“, waren die LMBler mit ihrem Trip voll zufrieden.