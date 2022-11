Mit müden Muskeln zur schnellsten Zeit

Werbung

Wo andere Urlaub machen, nämlich in der istrischen Küstenstadt Porec, stürzte sich Domagoj Mohl in ein Mitteldistanz-Rennen (1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren, 21 Kilometer Laufen) des Ironman 70.3-Kalenders. Das Schwimmen in der warmen Adria (20 Grad) verlief für den LMBler eher bescheiden. Von Beginn an fand Mohl keinen Rhythmus, später füllten sich Schwimmkappe und -brille auch immer wieder mit Wasser. Mit Verspätung ging es daher in den zweiten Teilabschnitt, den der Lackendorfer besser gestalten konnte. Auch der Laufabschnitt sollte sich für Domagoj Mohl schwierig gestalten. „Schon beim ersten richtigen Anstieg merkte ich, dass die Muskeln von den Strapazen der vergangenen Wochen nicht erholt waren“, so Mohl. Da aufgegeben nicht infrage kam, kämpfte sich der LMBler in 5:03:09 Stunden ins Ziel. „Nicht ganz, was ich zeitmäßig vorhatte, aber meine schnellste Mitteldistanz bisher.“