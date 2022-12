Eine Spielabsage führte zu Unstimmigkeiten

Werbung

Liest man die Tabelle der 1. Landesliga aufmerksam, geht bei Herbstmeister Oberpullendorf und Verfolger Mattersburg ein Spiel ab – jenes Duell, das am 22. Oktober in Oberpullendorf über die Bühne gehen hätte sollen. Im Konjunktiv deshalb, weil dieses Spiel zwar ein paar Tage lang mit einem 10:0 für die Heimischen geführt wurde, in Wahrheit aber nie über die Bühne ging. „Der Gegner informierte uns am Spieltag, dass nur ein fitter Spieler zur Verfügung steht“, erinnert sich Obmann Raimund Mihalkovits zurück.

„Wir kamen der Bitte, einen Spielbericht auszufüllen, nach, damit Mattersburg zum sportlichen nicht auch noch einen finanziellen Schaden davonträgt.“ Ein Fehler, wie sich im Nachhinein herausstellte. Der fingierte Spielbericht hatte nämlich ein Nachspiel beim BTTV, der das Spiel mit 0:0 und 0 Punkten für die beiden Protagonisten wertete.

Vorsprung wegen der Absage sehr gering

Für Oberpullendorf bitter, da ein sicher scheinender Sieg verloren ging und man dadurch mit „nur“ einem anstelle von drei Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger überwintert. „Wir wollten uns keinen sportlichen Vorteil erschleichen, hätten das Spiel aufgrund unserer eigenen Stärke und der Situation beim Gegner sowieso gewonnen. Uns standen alle vier Spieler zur Verfügung“, räumt Mihalkovits Fehler in der Vorgehensweise rund um dieses Spiel ein. „Das wird es in Zukunft bei uns nicht mehr geben. Auch wenn wir nur helfen wollten.“ Kleines Detail am Rande: Als Strafe für eine Spielabsage sind vom verschuldeten Team 45 Euro zu berappen.

In Oberpullendorf möchte man dieses Thema nun aber hinter sich lassen. „Wir werden alles daran setzen, es im Frühjahr sportlich zu richten“, so Mihalkovits. Sprich mit Siegen über die schärfsten Konkurrenten aus Mattersburg und Hornstein den Meistertitel zu fixieren.