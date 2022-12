Mit toller Moral aufs Podest

Werbung

Mit dabei war Elina Fuchs vom TTC Oberpullendorf, die sich in der Altersklasse U17 mit neun anderen Spielerinnen duellierte. Die Draßmarkterin legte mit einem klaren 3:0 über Lara Todorsky (NÖTTV) los. Im zweiten Spiel gegen ihre ehemalige Teamkollegin Julia Dür (STTTV) ging der im Nachhinein wohl entscheidende erste Satz mit 12:14 verloren und auch das Spiel mit 1:3. Nach Spiel drei gegen Mariia Lytvyn, das nach 2:0-Satzführung noch mit 2:3 verloren ging, sah es ganz schlecht für einen Spitzenplatz aus. Doch Fuchs bewies Moral und holte sich sechs Siege am Stück. Dank vierer 3:0-Erfolge sprach am Ende das Satzverhältnis gegenüber Lytvyn für die Mittelburgenländerin, was Rang drei bedeutete.