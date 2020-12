Eineinhalb Jahre spielte Andre Doppler für den USC. Er kam im Juli 2019 aus dem Südburgenland. Jetzt zieht es ihn dorthin zurück. Allerdings nicht zu Ex-Ex-Klub Unterschützen, sondern zum ASK Jabing in die – ebenfalls – 2. Liga (Süd).

„Der Wechsel ist auf seinen Wunsch hin passiert“, sagte Pilgersdorf-Trainer Stefan Pürrer. „Er wohnt in Großpetersdorf.“ Nur fünf Autominuten vom Jabinger Sportplatz entfernt. „Das ist für ihn beruflich einfach leichter.“ Doppler erzielte im Herbst drei Treffer und wurde vornehmlich auf den offensiven Außenbahnen eingesetzt. Den Abgang wolle man intern kompensieren. „Von unserer Seite ist eigentlich nicht geplant, nachzulegen.“ Der Frage, wer denn aller als Eins-zu-Eins-Ersatz in Frage käme, folgend, wollte Pürrer, den vielen Möglichkeiten „geschuldet“, gar nicht beginnen, sich festzulegen. „Da kann ich so viel rotieren. Das ist kein Problem.“

Seine Mannschaft startete sensationell in die Saison. Im Cup schaltete man erst Tschurndorf aus, um dann ohne Wenn und Aber Regionalligist Draßburg zu eliminieren. Jetzt wartet Kroatisch Minihof. In der Meisterschaft sollte es nicht ganz so klappen. Drei Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen mündeten im achten Tabellenplatz. Verletzungen stoppten die Bemühungen, rauf zu klettern. Allen voran die langen Ausfälle von Michael Kirnbauer und Gabor Markus schmerzten. Sie befinden sich aber auf bestem Wege der Besserung. „Michael ist sicher gesund. Bei Gabor hoffe ich, dass er bald wieder voll fit ist.“ Pürrer plant für die Zukunft mit den Beiden, wann immer es dann auch losgehen mag. „Ich glaube im zweiten Quartal 2021. Aber das alles ist ja jetzt sowieso nur Spekulation. Eine Vorbereitungszeit von vier bis sechs Wochen wäre jedenfalls ideal“, so Pürrer.