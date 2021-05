Mit einer Doppelrunde startet die Landesliga B in die neue Saison. Der UTC Neckenmarkt bekommt es dabei mit Zahling und Bad Tatzmannsdorf/Oberschützen zu tun. „Für uns ist die Auslosung ganz in Ordnung“, meint Obmann und Nummer eins Thomas Tritremmel. „Zahling ist unsere Preisklasse und am Montag wird nicht viel zu holen sein.“

Bedeutet aber auch, dass dem Auftaktspiel im Südburgenland schon eine größere Bedeutung zukommt. „Vielleicht sind wir leicht zu favorisieren, aber am Ende muss man immer schauen, wer letztendlich bei den beiden Teams zur Verfügung steht. Durch die verpflichtenden Tests könnte es doch zum einen oder anderen Fernbleiben mehr kommen“, befürchtet Tritremmel, der ohnehin schon einen wichtigen Spieler vorgeben muss. Seine Nummer zwei, Bertram Pazmann, muss wegen eines Ödems im Fuß die gesammte Saison auslassen. „Dieser Ausfall tut unserem Gefüge schon weh“, erklärt das Vereinsoberhaupt. „Nicht nur, dass alle nachrücken müssen. Wir müssen auch die Doppel neu zusammenstellen.“

Dennoch will man um den Ligaverbleib kämpfen und das Beste aus der Situation machen. Ganz ohne Druck. „Wenn wir oben bleiben, nehmen wir das gerne. Sollte es nicht reichen, spielen wir eben eine Klasse darunter“, so Tritremmel. Wir schauen von Runde zu Runde. Wie eben auch am Auftaktwochenende. Gedanken an Bad Tatzmannsdorf/Oberschützen will man sich erst nach dem (hoffentlich erfolgreichen) Start in Zahling machen. Einen kleinen Blick auf Runde zwei wagt Thomas Tritremmel aber dennoch: „Das ist ein Freispiel für uns. Bad Tatzmannsdorf/Oberschützen sind vom Gefühl her das stärkste Team und für uns nicht in Reichweite.“