Die fünf Siegerteams der Vorrunde kämpften in der Zwischenrunde der Volleyball-Schülerliga der Mädchen am vergangenen Donnerstag im Gymnasium Oberpullendorf um den Einzug ins Landesfinale. Diesen konnten die Schützlinge von Jenny Pöltl am Ende knapp aber doch realisieren.

Das Turnier begann mit einer klaren Niederlage gegen die NMS Rechnitz, allerdings auch mit einer klaren Leistungssteigerung im zweiten Spiel gegen Jennersdorf. Das Spiel ging zwar ebenso wie die Auftaktpartie mit 0:2 verloren, doch Trainerin Jenny Pöltl bemerkte einen klaren Aufwärtstrend: „Die Mädels haben um jeden Ball gekämpft. Dieser Einsatz wurde mit elf Punkten im zweiten Satz belohnt.“ Belohnen konnten sich Diana Toth und Co. dann aber vor allem im dritten Spiel. Gegen das Wimmergymnasium Oberschützen wurde im spannendsten Spiel des Turniers ein 15:11 und 18:16-Erfolg eingefahren und damit das Finalticket gelöst. Da störte es auch keinen, dass das bedeutungslose letzte Spiel verloren ging. Im Final-Four am 21. März in Güssing trifft bekommt es die Pöltl-Truppe mit Jennersdorf zu tun.