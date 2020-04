Anfang November 2019, beim umjubelten 2:1-Derby-Sieg des FC Deutschkreutz in Horitschon, verletzte sich Sommerrückkehrer David Thumberger schwer am Knie (Meniskus-Riss), musste seither pausieren. Sein Comeback wäre in diesen Tagen wohl möglich gewesen, doch aufgrund der derzeitigen Unterbrechung des Spielbetriebes, muss sich Thumberger – so wie alle anderen auch –mit Heimtraining begnügen. „Der Plan war, Anfang April wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen und Anfang Mai wollte ich auch wieder bei den Spielen mitmischen“, erklärt Thumberger seinen eigentlichen Vorsatz. Auf die aktuelle Situation ohne Mannschaftstraining und Spiele angesprochen, meinte Thumberger: „Ich halte mich natürlich fit, doch langsam wird das Solo-Training schon zäh.“

Der Stoober nützt das Mehr an Zeit für sein Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien, das derzeit natürlich mehr einem Fernstudium gleicht. „Das Studium geht eigentlich normal weiter, außer, dass die Prüfungen jetzt online stattfinden. Die gewonnene Zeit nutze ich natürlich auch zum Lernen“, so der Kicker, der im vergangenen Sommer nach einem Jahr bei den Mattersburg Amateuren zum FC Deutschkreutz zurückkehrte. Dahin, wo er bereits in der Saison 2017/18 tätig war. Auf die Unterschiede zwischen seiner ersten Zeit in Deutschkreutz und der laufenden Saison, die mit Herbstmeistertitel und Rang zwei in der aktuellen Tabelle sehr gut läuft, angesprochen, meint der Offensivspieler: „Wir sind spielerisch viel besser. Darauf wird im Training auch sehr viel Wert gelegt.“ Mit 13 Einsätzen und zwei Toren lief es für „Thumbi“ persönlich jedenfalls ganz gut, bis ihn eben die Knieverletzung stoppte.